Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от COVID-19 в один день

В Великобритании супруги Брин и Пэт Хоуэллс после 60 лет брака умерли в один день из-за коронавируса, пишет Daily Mail.

По данным издания, 86-летний Брин и 80-летняя Пэт умерли с разницей в 17 часов.

Супруги были госпитализированы в начале апреля. Сначала плохо себя почувствовала Пэт, затем симптомы COVID-19 проявились у ее мужа.

В больнице обоих подключили к искусственной вентиляции легких, но заболевание проходило тяжело. В ночь на 14 апреля скончалась Пэт, затем и ее супруг.

Примечательно, что пока непонятно, как пара заразилась коронавирусом, так как в течение месяца они соблюдали самоизоляцию.

По данным ресурса Worldometer, всего в Великобритании коронавирусом заражены более 93 тыс. человек, умерли свыше 12 тыс.

6 апреля стало известно, что в США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут.