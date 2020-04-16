Прямой эфир
Сюжет:

Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от COVID-19 в один день

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании супруги Брин и Пэт Хоуэллс после 60 лет брака умерли в один день из-за коронавируса, пишет Daily Mail.

Мне нужна твоя еда: в России участились кражи продуктов
На преступления людей толкает непростая ситуация в экономике и в обществе

По данным издания, 86-летний Брин и 80-летняя Пэт умерли с разницей в 17 часов.

Супруги были госпитализированы в начале апреля. Сначала плохо себя почувствовала Пэт, затем симптомы COVID-19 проявились у ее мужа.

В больнице обоих подключили к искусственной вентиляции легких, но заболевание проходило тяжело. В ночь на 14 апреля скончалась Пэт, затем и ее супруг.

Примечательно, что пока непонятно, как пара заразилась коронавирусом, так как в течение месяца они соблюдали самоизоляцию.

По данным ресурса Worldometer, всего в Великобритании коронавирусом заражены более 93 тыс. человек, умерли свыше 12 тыс.

6 апреля стало известно, что в США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борис Джонсон вылечился от коронавируса
В США заявили о работе первого пациента с COVID-19 в лаборатории в Ухане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020