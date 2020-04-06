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В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.

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В интервью ABC мужчина сообщил, что его родители скончались 29 марта. Отцу Бадди было 74 года, а матери 72.

По его словам, весной у супругов обнаружили легкую форму пневмонии. Из-за наличия астмы отца госпитализировали, матери разрешили остаться дома.

В результате обследования у Бейкера-старшего выявили коронавирус. Врач сообщил, что у мужчины «нет шансов».

В то же время матери Бадди становилось дома все хуже. Ее также доставили в больницу. Тест на COVID-19 оказался положительным.

«В течение примерно пяти-шести часов мне по телефону сообщили два разных врача, что каждый из родителей не выживет», - сказал Бейкер.

В итоге родные приняли решение отключить супругов от аппаратов искусственной вентиляции легких.

20 марта сообщалось, что в Нью-Джерси с разницей в несколько дней скончались от коронавируса женщина и трое ее детей.

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