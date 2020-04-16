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Найден необычный симптом коронавируса

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Сыпь, в особенности, на ногах, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, утверждают итальянские и испанские врачи.

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Как пишет 15 апреля Metro, подобный симптом чаще всего появляется у детей и подростков.

Так, в марте в Италии был госпитализирован 13-летний подросток с сыпью на пятках. Вначале медики полагали, что это укусы пауков, однако через пару дней у юноши проявились все типичные признаки COVID-19, среди которых жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика обнаружили пневмонию.

По данным издания, в настоящее время у каждого пятого итальянца с коронавирусом наблюдается сыпь. Как отметил детский дерматолог Маццотта Трокколи, сыпь может быть новым клиническим проявлением COVID-19 у детей. Благодаря ей, зараженных можно будет выявить на самой ранней стадии.

Аналогичное мнение выразили испанские специалисты, добавив, что иногда сыпь встречается и у взрослых пациентов.

По их словам, данный недуг при коронавирусе похож на сыпь как при кори или ветрянке. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног.

15 апреля сообщалось, что ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили ранние признаки заражения тяжелой формой COVID-19.

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