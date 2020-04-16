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Аллерголог рассказала о новом переносчике коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Потенциальным переносчиком коронавируса и мощным фактором, повышающим заражаемость, может стать тополиный пух, заявила 15 апреля врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

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Врач указала, что страдающие любыми аллергическими заболеваниями органов дыхания оказываются более подвержены воздействию вирусов. Поэтому аллергики находятся в группе риска и из-за коронавируса.

«В первую очередь это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом, и те, кто страдает обострениями в сезон цветения», — приводит ее слова НСН.

По словам Логиной, особенно тяжелой ситуация будет, если к моменту появления пуха эпидемия не будет остановлена.

«Тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — добавила она.

15 апреля академик РАН Виктор Малеев рассказал, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем, однако заразиться можно и во время еды, а также в процессе родов.

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