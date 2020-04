Зверье – это не мое: отучит ли COVID-19 от поедания диких животных

В связи с распространением коронавируса в мире несколько азиатских стран, жители которых привыкли употреблять в пищу мясо диких животных, ввели запрет на работу рынков, специализирующихся на продаже этой специфической продукции . Ограничения сработали не везде, но в целом у людей возобладал инстинкт самосохранения . Многие наконец осознали, что такая еда — не только деликатес, но и источник вирусов . Переосмысление пищевых привычек порадовало организации, много лет борющиеся с жестоким обращением с животными и нелегальной торговлей ими.

Привычка — вторая натура

Рынок Томохон в индонезийской провинции Северный Сулавеси славился среди местных жителей и иностранных туристов изобилием еды . Правда, в зарубежных СМИ его называли не иначе как самый страшный и экстремальный рынок мира из-за специфичности продаваемых здесь товаров. Запеченные крысы, обугленные тушки летучих мышей, всевозможные змеи, как живые, так и мертвые — за одну неделю рынок сбывал по 7 т змеиного мяса и 1,3 т мяса летучих мышей, подсчитали в организации Animal Friends.

Как и много где в Азии, продажа мяса ряда диких животных в Индонезии всегда была легальной, если их выращивали на специальных фермах, а не отлавливали в природе. Контрабанда охраняемых законом животных, по местным кодексам, грозит заключением до пяти лет и штрафом в размере до 100 млн рупий ($6400). Тем не менее, по данным природоохранной НПО Profauna Indonesia, около 60% продававшихся на рынках страны для употребления в пищу животных относились именно к редким и охраняемым законом видам.

Посетители таких мест могли купить мясо ленивцев, обезьян, рысей, выдр, орлов, балийских майн и другой живности. Не говоря уже о панголинах — высоко ценимых по всей Азии не только из-за мяса, но из-за покрывающих тело этих животных роговых чешуек. Они использовались в традиционной китайской медицине как панацея от многих бед, несмотря на то, что панголины входят в Красную книгу.

При этом животных часто убивали зверски.

— Я видел, как разрезают живых змей, вырывают их сердца из тел, кладут в вино и быстро съедают, а живых голубей бросают в чаны с кипящей водой . Это лишь некоторые из самых гротескных и безнравственных актов потребления животных, которые я видел, — поделился с «Известиями» представитель Asia for Animals Coalition.

В разгар эпидемии коронавируса, виной которому стали, как считается, летучие мыши, а точнее их употребление в пищу, жизнь на Томохоне и десятке других подобных рынках замерла. Но не затихла окончательно.

— Мы недавно выявили, что рынки дикой природы в Индонезии все еще активно продают летучих мышей, змей и другие виды животных, несмотря на очевидные угрозы COVID-19. И вопиющее отсутствие действий по их закрытию со стороны индонезийского правительства, безусловно, шокирует, — заявила «Известиям» директор по делам прессы организации Human Society International Вэнди Хиггинс. — Во время глобального кризиса мы нуждаемся в том, чтобы власти во всем мире были активны в борьбе с торговлей дикими животными и растениями.

Больше не еда

Другие страны, где разведение диких животных также было всегда поставлено на широкую ногу, поступили разумнее.

В Китае в довирусные времена закон разрешал выращивать порядка полусотни видов животных, которых убивали ради меха, использования в медицине, для лабораторных исследований и, разумеется, «для приема внутрь». Согласно последним имеющимся данным — докладу Китайской инженерной академии трехлетней давности, в 2016 году отрасль, где было занято 14 млн человек, приносила ежегодный доход в 520 млрд юаней ($74 млрд). Но с распространением COVID-19, взявшего отсчет с животного рынка в Ухани, власти КНР объявили в феврале о немедленном и всеобъемлющем запрете на торговлю и потребление диких животных.

Уже в апреле министерство сельского хозяйства Китая обнародовало черновик с перечнем животных, которых можно использовать в качестве домашнего скота и употреблять в пищу . Помимо традиционных свиней, коров, кур и овец, в этот список попали некоторые виды оленей, альпака и страусы. Два вида лисиц, енотов и норок разрешили содержать как домашний скот, но строго ради меха.

Главной победой любителей и защитников животных стало отдельное упоминание в документе собак. Они никогда не фигурировали ни в каких официальных списках, но китайцы-южане нередко ели собачатину без всяких постановлений, а власти смотрели на это сквозь пальцы. На этот раз собак тоже не включили в список «домашнего скота», но особо отметили, что они «превратились из традиционного домашнего скота в животных-компаньонов». И перечислять их в разделе животноводства или птицеводства в Китае «нецелесообразно».

— Это исторически важное событие. Национальное правительство Китая ранее никак не комментировало этот спорный вопрос и никогда прямо не заявляло, что собаки — это животные-компаньоны, а не «домашний скот» , — сказала Вэнди Хиггинс. — Теперь, когда власти четко высказались, надеемся, это побудит региональные правительства по всему Китаю последовать примеру города Шэньчжэнь (он первым объявил официальный запрет на поедание собак и кошек в апреле. — «Известия»).

Ужесточить правила продажи диких животных решил и Вьетнам, еще в марте объявивший о намерении, вслед за Китаем, положить конец всей торговле этой продукцией. Она, конечно, и раньше была ограничена, но это не мешало нелегальным сделкам в интернете. На разных сайтах контрабандисты то и дело выкладывали фотографии мертвых панголинов, хранящихся в морозильной камере, убитых макак, замороженных тигрят, разделанных летучих мышей и других свежеразрезанных тушек диких животных . За один прошлый год организация Education for Nature Vietnam зафиксировала на просторах сети более 2,4 тыс. объявлений о продаже дикого мяса в нарушение законов страны.

Но эпидемия коронавируса напугала местных гурманов. Согласно недавнему опросу Всемирного фонда природы, 90% вьетнамцев заявили о готовности поддержать усилия правительства по закрытию всех незаконных и нерегулируемых рынков и ресторанов, торгующих дикими животными.

Страх сильнее аппетита

Вслед за вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году , когда инфекция пошла от летучих мышей, а переносчиками оказались циветы (хищные млекопитающие из семейства виверровых), Китай также ввел ряд рестрикций в отношении животных рынков и торговли дикими зверями. Но впоследствии они были ослаблены, и все вернулось на круги своя.

Нынешние меры китайских властей оказались куда жестче , чем принятые после атипичной пневмонии, и потребление диких животных начало сокращаться. Но что будет после окончания пандемии, сказать сложно.

— Нам нужно больше времени, чтобы оценить исполнение этого законодательства. Я не предвижу полного исчезновения потребления диких животных, поскольку это индустрия стоимостью в миллиарды долларов . Кроме того, в сельских районах фермеры нередко охотятся на диких животных для собственного потребления, что трудно контролировать, — сказал «Известиям» эксперт кафедры географии и экологического менеджмента канадского Университета Ватерлоо Нин Дай, изучающий в том числе неформальный продовольственный сектор юга Китая.

Пока основная надежда экспертов в сфере здравоохранения и защитников дикой природы связана с тем, что страх заражения вирусом, который уже «зацепил» без малого 2 млн человек, сделает людей более благоразумными.

— Вот уже более десяти лет People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) пытается пробудить у людей понимание связи между поеданием животных и появлением смертоносных вирусов. Вспышки птичьего гриппа, свиного гриппа, ОРВИ, ВИЧ, Эболы, коровьего бешенства, а также распространение устойчивых к антибиотикам бактерий были вызваны отловом или выращиванием животных в пищу. И подобные рынки — это идеальное место для размножения болезней , которые могут перейти от различных других видов к людям, — заявил «Известиям» старший вице-президента PETA Джейсон Бейкер.