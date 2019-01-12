Так вот ты какой: как на Чукотке готовят смертельно опасный деликатес

На Чукотке подходит к концу кампания по заготовке мяса северных оленей. Это мясо — кладезь витаминов и рекордсмен по содержанию белка. На полуострове, частично расположенном за Полярным кругом, где всегда остро стоит проблема с фруктами и овощами, а о сезонных продуктах с огорода можно даже не думать, оленина является практически единственным источником всех полезных веществ. Оленеводы в тундре едят одно только оленье мясо, оставаясь при этом здоровыми и выносливыми. «Известия» выяснили, в чем ценность и польза оленины и как ее готовить, чтобы не испортить.

Бюджетная альтернатива

Заготовка мяса на Чукотке началась с середины октября прошлого года и продлится до конца января. По последним данным, уже обработано более 3 тыс. голов, что составляет почти 300 т живого веса. По словам и.о. замначальника окружного департамента промышленности и сельского хозяйства Сергея Эттыкеу, полной картины на данный момент увидеть нельзя, так как из-за пожара на одном из оленеубойных пунктов заготовительные работы были перенесены на начало года.

олени Свежая оленина с травами Фото: Depositphotos

Оленина используется на Чукотке как альтернатива говядине, цена которой составляет 600–750 рублей за килограмм, тогда как экологически чистую местную оленину можно купить по 360 рублей за килограмм. Если же брать целую тушу, вес которой на выходе составляет 30–45 кг, цена снижается до 260–280 рублей. Помимо туш, в продажу поступает и ливер: легкие, печень, почки, сердце. Деликатесом считается олений язык, цена которого составляет 2 тыс. рублей за килограмм.

Как правило, покупатель точно знает, какое из местных сельскохозяйственных предприятий поставляет продукцию в данный населенный пункт. Кроме особей, выращенных в неволе, в продажу также поступает мясо более крупных диких оленей, на него также должно быть получено ветеринарное заключение.

Фабричный продукт

Из оленьего мяса на местных предприятиях производят самые разные изделия. Так, в рацион местных жителей давно и прочно вошла тушенка, которую выпускает «ЧукотОптТорг», крупнейшая на полуострове компания, занимающаяся поставками продуктов питания. Несколько лет назад тушеную оленину включили в список социально значимых продуктов, и цена на нее теперь частично субсидируется. Так, при стоимости банки тушенки 330 рублей, где себестоимость сырья составляет 275 рублей, в магазинах округа она реализуется по 120 рублей, а разница дотируется.

олени Туши оленей на убойном пункте Фото: ТАСС/Антон Тайбарей

«Главное в изготовлении хорошего продукта — качество первичной обработки, в этом плане мясо оленя не отличается от другого сырья и работать с ним не сложнее, — рассказал технолог колбасного цеха пищекомбината «Полярный» в городе Анадырь Руслан Каздекбаев. — К сожалению, на деликатесы идет не более 20% туши. На сегодняшний день ассортимент нашего цеха насчитывает порядка 60 наименований. Мы делаем всё: деликатесы, различные колбасы, сосиски, сардельки, полуфабрикаты, котлеты и пельмени. Сырокопченая оленина, несмотря на свою стоимость, является самой популярной».

К сожалению, попробовать местные деликатесы смогут лишь те, кому повезло оказаться в окружной столице Чукотки.

Заполярные специалитеты

Однако особого внимания заслуживают не фабричные изделия, а блюда национальной чукотской кухни, где оленина является основополагающим элементом.

«Оленина — один из самых вкусных видов красного мяса. Она содержит меньше калорий, жиров и больше железа, чем любимые всеми диетологами куриные грудки, — утверждает жительница Певека Зоя Сопка, которая во время национальных праздников устанавливает на городской площади свою ярангу, проводит обряд «кормления огня» и угощает гостей национальными блюдами. — Оленина имеет замечательный аромат, а хорошо прожаренный стейк оттенен глубоким древесным вкусом. Недостатком является то, что оленину легко переварить или пережарить, потому что в ней мало жира. Но если ее правильно приготовить, она станет всемирным королем мяса. Это блюдо нужно готовить с черникой, голубикой или брусникой».

олени Стейк из оленины с брусникой Фото: Depositphotos

Главное правило: впервые пробуя оленину, не переусердствовать со специями, чтобы не перебить особенный тонкий вкус мяса. Несмотря на то что многие советуют вымачивать его в вине, считается, что обилие посторонних ингредиентов только портит натуральный продукт.

Традиционно свежее мясо оленя употребляют в виде строганины. Она готовится из задней части туши, так же как строганина из рыбы. Замороженное мясо нарезается тонкой стружкой, которая тут же макается в так называемую маканину — смесь соли и перца. Некоторые отходят от традиционного рецепта и едят строганину с соевым соусом.

У гурманов популярен тартар из оленьей вырезки. Для этого мясо мелко рубится, к нему добавляют соль, перец и оливковое масло. При желании соль можно заменить соевым соусом. Подается с тостами или чипсами и жареными лесными грибами.

олени Строганина из оленины Фото: Depositphotos

Оленина по-чукотски варится без соли и перца в кипящей воде в течение двух минут. Приправы к мясу и бульону подаются отдельно. Бытует мнение, что если переварить мясо, то оно станет жестким и дальнейшая варка займет от 1,5 до 3 часов, но это будет уже не оленина по-чукотски.

По мнению местных женщин, одно из полезнейших блюд — пальгын, который готовят из костного жира. Для этого оленьи кости разрубают на некрупные куски и вываривают в течение длительного времени. Образовавший на поверхности бульона жир собирают в отдельное блюдо и подают с зеленью. Сегодня пальгын чаще всего используют при приготовлении домашней колбасы.

Надо сказать, что традиционные для Чукотки способы приготовления оленины подходят далеко не всем, даже представители коренной народности часто предпочитают что-нибудь менее экзотическое. Наиболее популярный рецепт — тушение на луковой подушке. Для этого берут оленью вырезку, промывают, очищают от жилок и пленок, солят, перчат и укладывают на предварительно подготовленную подушку из 4–5 мелко нарезанных луковиц. Тушить мясо необходимо в казане с толстыми стенками, желательно чугунном, но подойдет и мультиварка. Готовится на медленном огне или в режиме тушения в течение 3–4 часов. Подают к столу либо с луком из подушки, либо с соусом из ягод: брусники, клюквы, смородины. На гарнир идеально подойдут свежие или запеченные овощи.

олени Колбаса из оленины Фото: Depositphotos

При жарке время приготовления уменьшается: так как в оленине мало жира, она быстро становится сухой и жесткой. Для получения сочного мяса лучше всего обжаривать небольшие куски в течение 10–15 минут. Приправы при этом остаются неизменными: соль, перец и, по желанию, лук.

Опасно для жизни

Многие из традиционных чукотских блюд могут не только напугать неподготовленного человека своим специфическим составом, вкусом, запахом и внешним видом, но и быть смертельно опасными.

Яркое и, пожалуй, самое популярное блюдо, которое категорически не рекомендуется есть никому, кроме представителей коренных малочисленных народов, — капальхен. Для него можно использовать мясо как оленя, так и моржа, тюленя, кита и даже утки. Но на Чукотке олений капальхен — самый доступный и распространенный вариант.

олени Копальхен Фото: flickr.com/Kenneth Konkle

Для его приготовления используется крупная, здоровая и откормленная особь, которою перед заготовкой не кормят в течение нескольких дней, чтобы очистить желудок и кишечник. После этого животное душат, чтобы не повредить шкуру. Дело в том, что капальхен — это ферментированное (другими словами, стухшее) под прессом свежее мясо.

Тушу помещают в болото, закидывают торфом, камнями, ветками и оставляют на продолжительное время. По истечении срока выдержки, который может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет, ее извлекают и употребляют в пищу. Естественно, токсичное мясо не сможет без последствий съесть человек, чей желудок не был приучен к подобной пище с детства. Поэтому капальхен можно смело отнести к смертельно опасным деликатесам, с которыми лучше не экспериментировать.