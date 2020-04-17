Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Три фактора, повышающие риск летального исхода при заражении коронавирусом перечислил главный врач Англии Крис Уитти.

Его выступление опубликовано на YouTube.

В первую очередь он отметил, что тяжело болезнь протекает у пожилых людей. Также к группе риска относятся люди с сопутствующими заболеваниями. По словам Уитти среди всех умерших от коронавируса – 90% имели минимум еще один недуг, например, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Третьим фактором медик назвал гендер. Он указал, что по «пока непонятным причинам» мужчины заболевают намного чаще женщин.

15 апреля сообщалось, что исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили самый опасный сопутствующий фактор при кронавирусе. По их данным, болезнь протекает тяжелее, а риск летального исхода выше у людей с ожирением.