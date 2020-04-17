Ученые рассказали об опасности диабета при коронавирусе

Повышенный уровень глюкозы в крови может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы и вызвать осложнения при коронавирусе. К такому выводу пришла группа международных ученых, пишет журнал Science Advances.

Специалисты отметили, что больные сахарным диабетом труднее переносят грипп и, вероятно, COVID-19.

Исследователи объяснили, что при проникновении вируса в организм иммунная система начинает вырабатывать молекулы цитокины, которые координируют клетки в борьбе с патогеном.

При этом у некоторых людей цитокинов вырабатывается слишком много. Это ведет к возникновению цитокинового шторма, в ходе которого атакуются как пораженные, так и здоровые ткани. В результате весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие летальным исходом.

Ученые не знают точно, почему у одних пациентов возникает такая реакция иммунитета, а у других нет. Они полагают, что причина кроется в уровне сахара в крови.

Эксперимент с мышами, больными гриппом, показал, что при высокой концентрации глюкозы в их организме начиналась чрезмерная выработка цитокинов.

Кроме того, исследования китайских медиков показали, что у зараженных коронавирусом людей с диабетом чаще возникал цитокиновый шторм.

Ранее в апреле исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили, что для зараженных коронавирусом наиболее опасным сопутствующим заболеванием является ожирение.