Назван самый опасный фактор для больных коронавирусом

Для зараженных коронавирусом наиболее опасным сопутствующим заболеванием является ожирение, считают исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

По их данным, риск тяжелого протекания COVID-19 у людей, страдающих от ожирения крайне высок. Исследование было опубликовано в апреле на сайте MedRxiv.

Свои выводы ученые сделали, проанализировав данные о 8 тыс. госпитализированных с коронавирусом.

Оказалось, что 46% из них был старше 65 лет и страдали от ожирения.

Кроме того, даже пациенты моложе 60 лет с избыточным весом в два раза чаще попадали в больницу.

По словам специалистов, дело в том, что у таких людей зачастую нарушены некоторые функции организма, из-за чего риск заражения инфекциями увеличивается. Их иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме и не может сопротивляться вирусам.

Ученые не исключили, что проблема ожирения в США и стремительное распространение коронавируса в стране могут быть связаны.

В настоящее время Штаты занимают первое место по числу зараженных — 605 тыс. человек и умерших — более 25 тыс.

6 апреля вирусолог назвал «лидеров» в группе риска по коронавирусу. По словам специалистов, вероятность заразиться выше не только у людей с хроническими заболеваниями, но и у беременных.