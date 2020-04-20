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Роспотребнадзор напомнил о значимости мытья рук в период пандемии

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Роспотребнадзор дал рекомендации по мытью рук в период пандемии COVID-19 в понедельник, 20 апреля.

«Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что «правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд». Высушивать руки рекомендуется сухим полотенцем или салфеткой однократного использования.

Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора также пояснили, что нет необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть дома. Они уточнили, что поскольку нет критериев эффективности антибактериального мыла, равно как и требований по использованию антимикробных добавок, «производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода».

По данным Роспотребнадзора, свыше 300 вспышек инфекционных заболеваний передаются через грязные руки. Причем наиболее уязвимой группой являются дети: при таких вспышках более 85% пострадавших как раз среди них.

«Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода», — предупредили в ведомстве.

17 апреля Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции для российских граждан.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек. За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 28 человек. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 204.

Коронавирус в России

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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