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В Австралии начали воровать бумагу и мыло из общественных туалетов

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Фото: Global Look Press
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Из общественных туалетов Австралии начали воровать туалетную бумагу и мыло для рук. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 20 марта.

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Воры совершили набеги на более чем 100 общественных туалетов в восточном районе Гиппсленда (штат Виктория).

«Это разочаровывает. Но невозможно установить систему наблюдения в каждом туалете», — сказал местный чиновник Джон Уайт.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, из-за невероятного ажиотажа в магазинах дело доходит до драк между покупателями.

18 марта ученые объяснили, почему люди по всему миру начали массово скупать туалетную бумагу. Так, среди возможных причин оказались подготовка к долгому карантину, влияние Сети и банальное отсутствие домашних запасов.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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