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Австралия запретила своим гражданам покидать страну из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Власти Австралии объявили «чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности» из-за распространения коронавируса и запретили своим гражданам покидать страну. Об этом 18 марта сообщило издание La Presse.

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О запрете объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время онлайн пресс-конференции. По его словам, режим ЧС позволит правительству закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, что поможет в замедлении распространения коронавируса и спасет жизни людей. Две главные австралийские авиакомпании Qantas и Virgin Australia сократили международные рейсы соответственно на 90% и 100%.

Помимо этого, в Австралии запретили проводить любые необязательные массовые мероприятия численностью более 100 человек. Как уточняет «Интерфакс», это не касается школ, общественного транспорта и торговых центров.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев. В Австралии на данный момент зарегистрировано свыше 500 случаев заболевания, шестеро заразившихся коронавирусом скончались. По словам министра, события, подобные нынешней пандемии, происходят раз в сто лет. Ничего похожего в Австралии не наблюдалось с конца Первой мировой войны.

Как напоминает сайт kp.ru, в более чем в 30 странах Европы полностью закрыты школы, частично — в Финляндии и Германии. Действуют ограничения на публичные мероприятия, во многих странах запретили выходить из дома, за исключением поездки на работу, в больницу или за товарами первой необходимости.

Вспышку заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. Заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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