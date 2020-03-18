Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51. Об этом сообщили в минздраве республики 18 марта.

«Сегодня в Беларуси клинические признаки коронавирусной инфекции имеют 9 пациентов, то есть, по сути, сейчас болеют 9 человек», — приводит сообщение ведомства БелТА.

Еще у 37 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, однако признаков болезни у них нет. Троим госпитализированным делают анализы повторно. Пятеро пациентов уже вылечились и были выписаны.

С момента распространения заболевания в Белоруссии 17 случаев были завозными. За 1960 лицами продолжается медицинское наблюдение, все они прибыли из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Почти 2,7 человек уже прошли карантинный режим, ограничения по передвижению с них были сняты.

16 марта сообщалось о 36 случаях заболевания COVD-19 в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии похвалил сограждан за адекватную реакцию на эпидемию COVID-19 и отметил, что в стране успешно удается сдерживать распространение заболевания благодаря советской системе здравоохранения. От себя лично он советовал гражданам чаще мыть руки, не пропускать приемы пищи, выпивать по 50 г водки ежедневно, ходить в сухую сауну и побольше работать, ведь «поле всех лечит».

Рекомендации белорусского лидера критиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отмечая, что такие способы использовались в деревнях при отсутствии медикаментов и давно устарели.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

По оценке немецкого Института Роберта Коха, вспышка заболевания продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. Специалисты отметили, что отследить цепочку заражения вирусом SARS-CoV-2 становится всё сложнее. При этом израильские медики считают, что вирус не так опасен, как предполагалось изначально.