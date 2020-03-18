Прямой эфир
Сюжет:

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51. Об этом сообщили в минздраве республики 18 марта.

«Сегодня в Беларуси клинические признаки коронавирусной инфекции имеют 9 пациентов, то есть, по сути, сейчас болеют 9 человек», — приводит сообщение ведомства БелТА.

Всё выключено: Испанию отправили в карантин
Еще одна европейская страна закрылась от окружающего мира

Еще у 37 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, однако признаков болезни у них нет. Троим госпитализированным делают анализы повторно. Пятеро пациентов уже вылечились и были выписаны.

С момента распространения заболевания в Белоруссии 17 случаев были завозными. За 1960 лицами продолжается медицинское наблюдение, все они прибыли из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Почти 2,7 человек уже прошли карантинный режим, ограничения по передвижению с них были сняты.

16 марта сообщалось о 36 случаях заболевания COVD-19 в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии похвалил сограждан за адекватную реакцию на эпидемию COVID-19 и отметил, что в стране успешно удается сдерживать распространение заболевания благодаря советской системе здравоохранения. От себя лично он советовал гражданам чаще мыть руки, не пропускать приемы пищи, выпивать по 50 г водки ежедневно, ходить в сухую сауну и побольше работать, ведь «поле всех лечит».

Рекомендации белорусского лидера критиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отмечая, что такие способы использовались в деревнях при отсутствии медикаментов и давно устарели.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

По оценке немецкого Института Роберта Коха, вспышка заболевания продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. Специалисты отметили, что отследить цепочку заражения вирусом SARS-CoV-2 становится всё сложнее. При этом израильские медики считают, что вирус не так опасен, как предполагалось изначально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям реже ходить в магазины
Почти 18 тыс. человек помещены под контроль в РФ из-за коронавируса
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020