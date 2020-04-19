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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200 человек

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Фото: ТАСС/Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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За последние сутки в Москве от коронавируса скончались еще 28 человек. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 204, сообщили 19 апреля в оперштабе.

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Отмечается, что у большинства умерших имелись сопутствующие заболевания, трое из них страдали диабетом. Возраст скончавшихся — от 44 до 98 лет.

Среди выявленных у них хронических заболеваний — гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких.

17 апреля ученые объяснили опасность диабета при коронавирусе. По их словам, повышенный уровень глюкозы может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы.

Коронавирус в России

Всего в РФ, по данным на 19 апреля, выявлены 42 853 случая заражения коронавирусом, умерли почти 400 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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