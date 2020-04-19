Число жертв коронавируса в США превысило 40 тыс.

Количество погибших в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции выросло до 40 585, сообщает 19 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости.

В общей сложности в стране заражены 742 442 человека, из них более 114 тыс. были госпитализированы для прохождения лечения. В свою очередь, выздоровели от нового типа коронавируса 67 052 пациента.

Согласно данным учреждения, власти США протестировали всего 3,7 млн жителей.

В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил о возможной смерти 60–65 тыс. жителей США от COVID-19, хотя ранее предрекал от 100 до 200 тыс. умерших

18 апреля в ряде американских штатов прошли массовые протесты с требованием отмены карантинных мер, введенных на фоне пандемии.