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США закупили защитные маски у непроверенных поставщиков

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Власти Соединенных Штатов потратили более $110 млн на закупку защитных масок для работников здравоохранения по завышенной цене и у непроверенных поставщиков. Об этом 18 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные контрактов.

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По информации издания, правительство заказало свыше 20 млн масок N95, их поставка ожидается до конца мая. Уточняется, что цена одной маски в среднем составляет $6, что в шесть раз выше прейскуранта, однако в текущей ситуации она является рыночной.

При этом более 80% заказов сделаны у поставщиков, которые либо никогда не имели дело с федеральными властями, либо ранее ограничивалось небольшими контрактами, не имеющими отношения к поставке средств медицинской защиты.

3 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля сообщило, что Германия заказала у Китая 400 тыс. защитных масок, однако США перехватили партию.

Интересно, что сам американский лидер Дональд Трамп отказывается носить защитную маску, считая, что она не соответствует его статусу.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — более 734 тыс. и по числу летальных исходов — свыше 38,8 тыс.

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