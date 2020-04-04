Трамп назвал причину своего отказа носить защитную маску

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу, 3 апреля, объяснил журналистам, почему отказывается носить защитную маске на фоне пандемии коронавируса.

«Это всего лишь рекомендация. Я чувствую себя хорошо и просто не хочу этого делать», — цитирует Трампа издание USA Today.

Американский лидер добавил, что ношение маски ему не подходит по статусу, особенно во время нахождения в Овальном кабинете за «великим» столом и общения с президентами, премьер-министрами, диктаторами, королями и королевами.

Тем не менее он допустил, что в будущем может передумать.

Ранее мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио посоветовал закрывать лицо банданой, шарфом или косынкой в отсутствие маски для снижения вероятности заражения коронавирусом.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.