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США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Германия не получит 400 тыс. респираторных масок из Китая, так как их перекупили США, сообщило 3 апреля издание Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

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По словам политика, действия американцев сравнимы с пиратством.

«Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу… Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила», — заявил Гайзель.

Как отмечает издание, Берлин закупил несколько сотен тысяч масок типа FFP2 или FFP3 для медицинского персонала, но партию перекупили американцы. В итоге самолет вылетел из Китая не в ФРГ, а в США.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда американцы уводят защитные средства у других государств.

2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых. Средства защиты забрали прямо перед погрузкой в самолет.

Согласно данным американских СМИ, ситуация объясняется тем, что в национальном стратегическом резерве Штатов почти закончились запасы масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов.

По последним данным, США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом в мире с более чем 220 тыс. заболевших.

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