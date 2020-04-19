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Трамп заявил о готовности США предоставить аппараты ИВЛ Ирану

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Вашингтон готов предоставить Тегерану аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге в Белом доме американский лидер Дональд Трамп.

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«Если им (Ирану) понадобятся аппараты ИВЛ, то мы отправим их. У нас в запасе есть тысячи аппаратов ИВЛ», — рассказал журналистам Трамп.

Он также подчеркнул, что ситуацию с распространением коронавируса в Исламской республике осложняет сложная политическая обстановка и регулярные протестные акции жителей.

8 апреля стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани попросил Международный валютный фонд (МВФ) выделить $5 млрд для борьбы с коронавирусом в стране.

Кроме того, Госдепартамент США назвал ловкой кампанией влияния звучащие в Иране требования облегчить санкции против Тегерана на фоне пандемии. Американские власти считают, что в текущей обстановке все финансовые потоки иранское правительство направит не на борьбу с коронавирусной инфекцией, а на помощь террористическим организациям.

По данным Worldometer на 19 апреля, в Иране зафиксировано более 80 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых свыше 5 тыс. скончались.

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