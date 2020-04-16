Прекращай, оружие: участников крупнейших конфликтов вновь призвали к перемирию

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к прекращению огня во всем мире из-за коронавируса может найти отклик у конфликтующих сторон. Однако, по мнению экспертов, пандемия вряд ли заставит пушки замолчать навсегда . Как заверил хозяин Елисейского дворца, его благой порыв уже поддержали три постоянных члена СБ ООН — США, Великобритания и Китай. Между тем в некоторых конфликтах, например между Израилем и Палестиной, наступило «коронавирусное» перемирие. А где-то — к примеру, в Ливии — его уже успели сорвать.

Проcьбы о главном

Утром 15 апреля хозяин Елисейского дворца заявил, что три страны — постоянных члена Совбеза ООН поддержали его призыв к всемирному перемирию на время пандемии коронавируса. Обсудив это предложение с лидерами США, Великобритании и Китая и получив их полное одобрение, Эммануэль Макрон предположил, что и российский лидер «наверняка с ним согласится».

Идея президента Франции о необходимости глобального перемирия на время пандемии коронавируса была, по сути, повторением того, что миру уже пытался внушить генсек ООН Антониу Гутерриш . «Ярость вируса иллюстрирует безумие войны», — заявил он еще 23 марта, призвав к немедленному прекращению огня во всех уголках мира, чтобы все могли сосредоточиться на «подлинной борьбе за наши жизни».

А 14 апреля лидеры стран ЕАЭС в совместном заявлении также призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты и торговые войны, а также отказаться от экономических односторонних санкций.

макрон Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Charles Platiau

И кое-где это уже сработало. Как чуть позднее сказал сам Гутерриш, участники боевых действий в Афганистане, Камеруне, Центрально-Африканской Республике, Колумбии, Ливии, Мьянме, Филиппинах, Южном Судане, Судане, Сирии, Украине и Йемене «выразили свое согласие откликнуться на этот призыв».

В пресс-службе британского МИДа «Известиям» напомнили, что Лондон поддержал призыв о прекращении огня еще в ответ на действия Гутерриша, поскольку «способность ООН доставлять гуманитарную помощь является приоритетом». А источник в британских дипкругах добавил: в настоящее время обсуждается резолюция Совета Безопасности ООН, направленная на устранение последствий пандемии коронавируса для международной безопасности.

— Реакции на призыв к миру оказались позитивными в десятке стран — Украина, Палестина, Афганистан, Таиланд, Филиппины, Йемен, Судан, Камерун, Шри-Ланка. На этот раз он сработал куда лучше, чем все прошлые попытки, — отметил в разговоре с «Известиями» директор Института исследований мира в Осло Хенрик Урдал.

Однако, по его словам, нашлись и печальные исключения — например, в Ливии, где столкновения между противоборствующими сторонами прекратились лишь на короткий период, а потом вспыхнули с новой силой.

Немало вопросов вызывает и то, как долго продлится режим перемирия . Глава программы «Условия насилия и мира» в том же норвежском институте Ховард Нигард честно признал «Известиям», что многие из нынешних перемирий, скорее всего, будут очень хрупкими и предсказать, как долго они продержатся, невозможно.

Мирный формат

Тем временем в ООН крайне обеспокоены ростом числа случаев гибели и ранений гражданских лиц в конфликтной зоне на востоке Украины. Об этом 13 апреля заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в этом государстве Матильда Богнер. Она напомнила, что на этой неделе пойдет седьмой год конфликта, который унес жизни 3,5 тыс. мирных жителей. В марте 2020 года миссия зафиксировала две смерти и 14 случаев ранения гражданских лиц в результате обстрелов с обеих сторон линии соприкосновения. Это столько же, сколько за предыдущие пять месяцев: с 1 октября 2019 по 29 февраля 2020 года.

Последний саммит по урегулированию конфликта на Украине состоялся в декабре 2019 года. Итогом встречи стало совместное коммюнике лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Согласно документу, к концу марта предполагалось разведение сил в трех новых точках в Донбассе. Уже 14 февраля во время открытия Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что представители немецкого правительства вместе с коллегами из других стран — участниц формата подготовят основу для проведения встречи. Ожидаемой датой возобновления переговоров был апрель, но уже к марту коронавирус добрался до всех стран Европы, границы закрылись и планы сорвались.

четверка Саммит в «нормандском формате» в Париже Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Теперь участникам «нормандского формата» приходится обсуждать вопросы урегулирования конфликта на Украине в условиях пандемии. К этому их подтолкнуло в том числе заявление генсека ООН.

— Глава МИД Германии Хайко Маас принял инициативу Генерального секретаря ООН о прекращении огня и совместно со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом выразил надежду на урегулирование ситуации на Украине, — сказали «Известиям» в пресс-службе МИД ФРГ.

В совместном заявлении от 31 марта Франция и Германия призвали все стороны конфликта на Украине взять на себя ответственность за жизни людей, которые находятся в опасности. Лидеры государств также напомнили об итогах саммита, в частности о разводе сил в новых пунктах, разминировании территорий и обмене пленными. Маас и Ле Дриан подчеркнули, что работа над устойчивым и мирным урегулированием конфликта продолжается на основе полного выполнения Минских соглашений.

Между тем немецкий политолог Александр Рар в разговоре с «Известиями» выразил некоторый скепсис в отношении готовности европейских стран возобновить переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время даже в режиме онлайн-конференции.

— В настоящее время украинский конфликт заморожен, ведь на практике туда сейчас невозможно послать даже миротворческие войска, — отметил эксперт.

По мнению политолога, Запад настолько ослаб из-за коронавируса, что занят исключительно внутренними проблемами, поэтому Украина должна понять, что надеяться на его финансовую и политическую помощь сейчас бессмысленно. С другой стороны, как считает эксперт, именно это может сподвигнуть лидеров России и Украины возобновить переговоры по нормализации отношений, в первую очередь в экономической сфере.

— Коронавирус может предоставить неожиданный шанс постоянным членам Совбеза ООН на встрече этой осенью, где им, как в свое время в Ялте, придется решить, как жить дальше в многополярном мире, — заключил Александр Рар.

Бег на месте

В самом длительном конфликте Ближнего Востока — между Израилем и Палестиной — благодаря вирусу наступила пауза. Оба государства отложили на время споры об аннексии Иорданской долины и сосредоточились на совместной борьбе с коронавирусом .

В конце марта был создан общий оперативный штаб. С начала кризиса Израиль разрешил ввоз гуманитарных грузов и медицинского оборудования в сектор Газа, а также открыл границы для бесперебойного перемещения медицинских сотрудников между Западным берегом и в секторе Газа.

Палестина, где уже зафиксировано 287 заразившихся, поддерживает призыв ООН к миру объединить усилия для борьбы с вирусом.

— Мы такая же часть международного сообщества, как и все остальные государства. Мы полностью согласны с тем, что сейчас необходимо объединить все международные усилия для борьбы с этой пандемией, — заявил «Известиям» посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Советник премьера Израиля Ариэль Бульштейн в беседе с «Известиями» подчеркнул, что для мирного разрешения конфликтов не обязательно было ждать коронавируса — Израиль давно призывал к мирному разрешению споров между государствами.

— Говорить о том, что атмосфера стала миролюбивой, не приходится, пока официальной позицией ХАМАС остается уничтожение Израиля. Вряд ли снижение количества атак со стороны сектора Газа можно связывать с вирусом, ведь оно наблюдалось еще в феврале, — отметил политик.

Взаимодействие Палестины и Израиля — не единственный пример «миротворчества коронавируса». С полудня 9 апреля вступил в действие двухнедельный режим прекращения огня в Йемене. А 10 апреля в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в провинции Хадрамаут, подконтрольной правительству . Перемирие шаткое — по-прежнему фиксируются нападения со стороны хуситов. Но всё же у Йемена появилась возможность сделать передышку и подготовиться к борьбе с коронавирусом.

Иран также поддерживает призыв генсека ООН Антониу Гутерриша, об этом ранее в интервью «Известиям» заявил посол республики в России Казем Джалали . Он отметил, что «последние провокационные действия США в Ираке, которые противоречат официальному требованию местных властей вывести войска из страны, приводят к эскалации ситуации».

В Ливии с 22 марта де-юре действует перемирие для борьбы с вирусом, однако де-факто Ливийская национальная армия продолжает продвижение на запад . Правительству национального согласия, в свою очередь, удалось вернуть контроль над участком побережья Средиземного моря от Мисраты вплоть до границы с Тунисом. В интервью газете La Repubblica 15 апреля премьер ПНС Файез Саррадж заявил, что больше не сядет за стол переговоров с Халифой Хафтаром. Фельдмаршал, по словам премьера, «увидел в пандемии возможность напасть на Триполи» и использует ситуацию для захвата столицы.

В Сирии атмосфера несколько разрядилась, в большей степени благодаря российско-турецкому соглашению от 5 марта, позволившему разграничить зоны влияния в Идлибе. Тем не менее в приграничных провинциях происходят стычки.

— В реальности многие из них (перемирий), возможно, уже были нарушены, но получить актуальную информацию из некоторых этих стран очень трудно. Я ожидаю, что многие конфликты вспыхнут вновь, как только пандемия пройдет, — заявил «Известиям» глава программы «Условия насилия и мира» в норвежском институте Ховард Нигард.

При этом, по его словам, не исключено, что пандемия коронавируса и объявленные по этому случаю перемирия могут стать и окном возможностей для начала мирных переговоров между враждующими сторонами.