Макрон выразил надежду на поддержку Путиным инициативы прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что его российский коллега Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 15 апреля, пишет The New York Times.

«Я говорил с Путиным об этом изначально, когда выступил с этой инициативой. С того времени, как я получил твердое подтверждение от других лидеров, я не разговаривал с ним. Теперь я собираюсь сделать это в ближайшие несколько часов», — сказал Макрон.

Французский лидер уже заручился поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Я уверен, что президент Путин также даст свое согласие. И когда он это сделает, мы сможем провести общую видеоконференцию и таким образом распространить этот призыв торжественно, решительно и эффективно», — отметил президент Франции.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал проведение очного саммита постоянных членов Совбеза ООН — США, России, Франции, Китая и Великобритании. Он добавил, что, помимо очной встречи, не исключено и проведение видеоконференции, прежде всего немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу.

2 апреля стало известно, что Совет Безопасности ООН планирует впервые в ходе виртуальной встречи обсудить ситуацию с распространением коронавируса. Заседание состоялось 10 апреля. На нем Россия призвала мировое сообщество отказаться от санкций против развивающихся стран, чтобы обеспечить гуманитарную помощь. Франция, в свою очередь, выступила с резолюцией о прекращении огня в период эпидемии.