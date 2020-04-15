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Макрон выразил надежду на поддержку Путиным инициативы прекращения огня

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Фото: Global Look Press/Olivier Dion/Keystone Press Agency
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Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что его российский коллега Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 15 апреля, пишет The New York Times.

«Я говорил с Путиным об этом изначально, когда выступил с этой инициативой. С того времени, как я получил твердое подтверждение от других лидеров, я не разговаривал с ним. Теперь я собираюсь сделать это в ближайшие несколько часов», — сказал Макрон.

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Французский лидер уже заручился поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Я уверен, что президент Путин также даст свое согласие. И когда он это сделает, мы сможем провести общую видеоконференцию и таким образом распространить этот призыв торжественно, решительно и эффективно», — отметил президент Франции.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал проведение очного саммита постоянных членов Совбеза ООН — США, России, Франции, Китая и Великобритании. Он добавил, что, помимо очной встречи, не исключено и проведение видеоконференции, прежде всего немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу.

2 апреля стало известно, что Совет Безопасности ООН планирует впервые в ходе виртуальной встречи обсудить ситуацию с распространением коронавируса. Заседание состоялось 10 апреля. На нем Россия призвала мировое сообщество отказаться от санкций против развивающихся стран, чтобы обеспечить гуманитарную помощь. Франция, в свою очередь, выступила с резолюцией о прекращении огня в период эпидемии.

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