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СБ ООН во время пандемии проголосует по резолюциям по новой системе

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Фото: Global Look Press/Yorick Jansens/ZUMAPRESS
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Совет Безопасности ООН на период пандемии коронавируса впервые вводит систему голосования по электронной почте. Об этом во вторник, 31 марта, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, российское постпредство выступало против голосования по видеосвязи. В итоге был подобран альтернативный вариант.

«Предусмотрена схема с письменным голосованием, при которой проект резолюции бросается в «синьку» (выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования), после этого страны – члены СБ информируют СКАД (отдел по делам Совета Безопасности) о своей позиции по проекту в течение 24 часов», — цитирует дипломата ТАСС. Когда аккумулированы все голоса, СКАД сообщит об итогах голосования председателю Совета Безопасности.

Ранее в марте из-за коронавируса была перенесена обзорная конференция ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированная на период с 27 апреля по 22 мая в Нью-Йорке.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, всего в мире подтверждено более 785 тыс. случаев заболевания, скончались более 37,8 тыс. человек, вылечились более 165 тыс. пациентов.

В России, по данным на 30 марта, всего выявлено 1836 случаев заболевания, скончались 17 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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