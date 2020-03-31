СБ ООН во время пандемии проголосует по резолюциям по новой системе

Совет Безопасности ООН на период пандемии коронавируса впервые вводит систему голосования по электронной почте. Об этом во вторник, 31 марта, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российское постпредство выступало против голосования по видеосвязи. В итоге был подобран альтернативный вариант.

«Предусмотрена схема с письменным голосованием, при которой проект резолюции бросается в «синьку» (выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования), после этого страны – члены СБ информируют СКАД (отдел по делам Совета Безопасности) о своей позиции по проекту в течение 24 часов», — цитирует дипломата ТАСС. Когда аккумулированы все голоса, СКАД сообщит об итогах голосования председателю Совета Безопасности.

Ранее в марте из-за коронавируса была перенесена обзорная конференция ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированная на период с 27 апреля по 22 мая в Нью-Йорке.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, всего в мире подтверждено более 785 тыс. случаев заболевания, скончались более 37,8 тыс. человек, вылечились более 165 тыс. пациентов.

В России, по данным на 30 марта, всего выявлено 1836 случаев заболевания, скончались 17 пациентов.

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