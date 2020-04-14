Лавров анонсировал проведение саммита Совбеза ООН в очном формате

Постоянные члены пятерки Совбеза ООН дали согласие на проведение очного саммита, но никаких договоренностей о сроках не было достигнуто. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеоконференции с журналистами 14 апреля.

«Что касается возможности видеоконференции, мы ее не исключаем, но не взамен основному саммиту, а только если главы государств сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу», — сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что эпидемия коронавируса проверяет международные интеграционные объединения на прочность, и миру предстоит многое переосмыслить в их деятельности после того, как глобальная угроза будет устранена. Он упомянул такие структуры как БРИКС, G20, ЕАЭС и др.

Также глава МИД РФ сообщил о намерении в ближайшие дни провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Лавров подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по гиперзвуковому оружию.

«Мне пару недель назад звонил Майк Помпео. Я хочу с ним в ближайшие дни еще по телефону поговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом. Мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что мы их уже давно побуждаем к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно», — констатировал он.

2 апреля стало известно, что Совет Безопасности ООН планирует впервые в ходе виртуальной встречи обсудить ситуацию с распространением коронавируса. Заседание состоялось 10 апреля. На нем Россия призвала мировое сообщество отказаться от санкций против развивающихся стран, чтобы обеспечить гуманитарную помощь. А в Международном валютном фонде предсказали худший экономический кризис со времен Великой депрессии, последствия которого еще только предстоит оценить.

27 марта состоялся первый в истории саммит стран «двадцатки» в онлайн-формате. Экстренное совещание собрали, чтобы обсудить пандемию коронавируса.