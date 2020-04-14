Лавров призвал не политизировать тему COVID-19 и действий ВОЗ

Россия призывает зарубежных партнеров воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеоконференции с журналистами 14 апреля.

Министр отметил, что обвинения выдвигаются не только в отношении ВОЗ, но и ряда стран. При этом организация играет «важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией», что нашло отражение в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита G20.

«Я думаю, любой, кто ознакомится с хронологией действий, которые ВОЗ принимала, убедится, что организация действовала эффективно. <...> Я бы все-таки сейчас сконцентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии, ее распространения, по минимизации ущерба — прежде всего здоровью и жизни людей», — отметил он.

Также глава ведомства сообщил, что речи о введении виз для выезда россиян за рубеж после открытия границ пока нет. Лавров усомнился, что в сегодняшней ситуации найдутся желающие покинуть страну. Вместе с тем он напомнил, что в соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на свободу передвижения, а значит, каких-либо запретов на выезд за границу после восстановления всех видов сообщения быть не может.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться», — добавил глава ведомства.

Ранее в этот день в сенате США заявили о намерении изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции. В Вашингтоне полагают, что изначально информация о масштабах вспышки замалчивалась, а Пекин и организация предприняли недостаточно мер по недопущению пандемии.

Работу ВОЗ критиковал лично президент США Дональд Трамп, отмечая, что именно Соединенные Штаты в основном финансируют организацию, которая, в свою очередь, сосредоточена на ситуации с COVID-19 в Китае.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 21 102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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