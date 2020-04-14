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В Россию доставили штамм коронавируса из США для создания вакцины

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Томская таможня выпустила декларацию на штамм коронавируса, который импортировала из США российская компания. Об этом сообщается на сайте таможни 14 апреля.

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Название компании не сообщается. Вирусные частицы в дальнейшем планируется использовать для проведения исследований и создания вакцины.

Учитывая важность товара, он был выпущен в максимально короткие сроки — меньше чем за час, хотя согласно законодательству на проверку документов и одобрение ввоза отводится один рабочий день.

«Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 Х 0,6 мл и весили 88 г. <…> Вместе с контейнером частицы весили 4,5 кг», — говорится в сообщении.

Декларация на ввоз штамма была подана 10 апреля. Инспекторы отметили, что данный случай декларирования вирусных частиц на Томской таможне стал вторым. Первый раз ввоз такого товара был задекларирован 30 января.

«Интерфаксу» на таможне объяснили, что импортировать товары из США российским компаниям удобно именно через Томскую таможню из-за разницы во времени.

На данный момент в России готовятся к выпуску три варианта вакцины от коронавируса. Так, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен проводить доклинические испытания своих вакцин до 22 июня, а 29 июня протестировать препарат на 180 добровольцах.

Вакцину от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) можно ожидать к концу года. При этом препарат от ФМБА уже включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список перспективных.

Секвенировать полный геном коронавируса российские ученые смогли в марте. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом показали в лаборатории «Вектор».

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человек вылечились. 170 пациентов скончались.

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