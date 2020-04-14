Лукашенко предложил сохранить транзитный коридор через РФ в страны ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением сохранить транспортный транзитный коридор через РФ в другие страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) на период пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 14 апреля, передает агентство БелТА.

«Полагаю, что в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко предложил установить маршруты следования, на них определить отдельные пункты остановок для заправок автотранспорта и отдыха водителей. Он подчеркнул необходимость введения особого санитарно-противоэпидемического режима на таких пунктах для предотвращения распространения инфекции.

Политик напомнил, что страна осуществляет транзит через свою территорию в интересах ЕАЭС.

«Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении установленных в Белоруссии правил», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также призвал оперативно решать вопросы оказания финансовой помощи в рамках ЕАЭС. Он считает, что необходимо адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные нужды экономики.

«Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения. При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования», — добавил президент Белоруссии.

Ранее 14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин принимает участие в начавшемся заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции. По итогам саммита планируется принятие совместного документа.

Высший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ВЕЭС входят президенты стран – членов альянса — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В этом году Белоруссия председательствует в союзе.