Путин участвует в онлайн-заседании ЕАЭС

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 14 апреля.

По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем выступят и другие участники.

По итогам саммита планируется принятие совместного документа.

Накануне пресс-служба Кремля анонсировала участие Путина в рабочей встрече членов ВЕЭС в формате видеоконференции. На саммите российский лидер должен обсудить борьбу с коронавирусом и поддержку экономики.

Созвать встречу лидеров ВЕЭС предложил Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил необходимость обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».

Высший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ВЕЭС входят президенты стран – членов альянса — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В этом году Белоруссия председательствует в союзе.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в декабре. К настоящему моменту болезнь распространилась на 110 стран, в которых заразились более 1,9 млн человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.