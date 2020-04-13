Путин обсудит с лидерами ЕАЭС борьбу с коронавирусом и поддержку экономики

Президент России Владимир Путин примет участие в рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), саммит пройдет в формате видеоконференции во вторник, 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 13 апреля.

«Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств – членов Евразийского экономического союза», — сказано в сообщении.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов ВЕЭС. О готовящейся встрече в онлайн-формате «Известиям» сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 апреля.

Созвать встречу лидеров ЕАЭС предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер предлагал обсудить экономические вызовы и «неотложные вопросы, требующие детального обсуждения на высшем уровне».

Высший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ВЕЭС входят президенты государств – членов ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В текущем году именно Белоруссия является страной – председателем Евразийского экономического союза.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.