Прямой эфир

Путин обсудит с лидерами ЕАЭС борьбу с коронавирусом и поддержку экономики

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин примет участие в рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), саммит пройдет в формате видеоконференции во вторник, 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 13 апреля.

Сделано в ЕАЭС: список товаров с общим брендом расширен
Страны союза будут совместно выпускать лифты, разрабатывать технологии в сфере накопления электроэнергии и построят общие хабы

«Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств – членов Евразийского экономического союза», — сказано в сообщении.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов ВЕЭС. О готовящейся встрече в онлайн-формате «Известиям» сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 апреля.

Созвать встречу лидеров ЕАЭС предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер предлагал обсудить экономические вызовы и «неотложные вопросы, требующие детального обсуждения на высшем уровне».

Высший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ВЕЭС входят президенты государств – членов ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В текущем году именно Белоруссия является страной – председателем Евразийского экономического союза.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
Лукашенко инициирует встречу глав стран ЕАЭС из-за экономических вызовов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020