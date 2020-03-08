Сделано в ЕАЭС: список товаров с общим брендом расширен

Страны ЕАЭС создадут наднациональные компании в сферах накопления электроэнергии, лифтостроения и логистики , сообщил «Известиям» министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян. На основе этих направлений откроются первые пилотные евразийские предприятия, выпускающие продукцию под брендом «сделано в ЕАЭС» . Необходимость кооперации в промышленных секторах отметил в беседе с «Известиями» и глава Минпромторга Денис Мантуров. В частности, он подчеркнул, что это положительно скажется на производстве лифтов, потребность в которых в России будет только расти.

Больше интеграции

Под брендом «Сделано в ЕАЭС» страны союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) будут выпускать не только ювелирные изделия, как планировалось ранее, но еще и технологии в сфере накопления электроэнергии, а также лифты . Кроме того у стран появятся общие логистические хабы на границах, в которых можно будет хранить товары, рассказал Артак Камалян. Организационно-правовая форма совместных предприятий будет наднациональной. Источником финансирования производства продукции и технологий единого бренда выступит сам бизнес.

Конкретные направления производства совместных товаров сейчас обсуждаются с предпринимателями. По словам Артака Камаляна, в технологиях накопления энергии Россия может задействовать производителей аккумуляторов. Белоруссии целесообразно привлечь свои предприятия для разработки общих товаров в сфере накопителе й. А совместный с РФ выпуск систем возобновляемых источников энергии (ВИЭ) развернут в Киргизии. Эту продукцию могут включить в программу единого бренда союза.

Общие оптово-логистические хабы обеспечат страны объединения быстрыми коридорами для транспортировки скоропортящихся продуктов, а также центрами для хранения и поставки товаров как внутри союза, так и за рубеж. Реализация этого проекта даст мультипликативный эффект, создав дополнительный спрос на продукцию черной и цветной металлургии, машиностроения, строительных материалов и других секторов, заверил Артак Камалян. По его словам, эксперты оценивают стоимость запуска сети хабов в $20 млрд.

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Планируется, что производить лифты под общим брендом будут Щербинский лифтостроительный завод и белорусский «Могилевлифтмаш». Союзная продукция станет ориентирована на внутренний рынок, потенциал которого оценивается в $3 млрд, а также на экспорт, подчеркнул министр ЕЭК.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил «Известиям», что реализация инициативы ЕЭК обеспечит развитие новых технологий, например, в производстве высокоскоростных лифтов. Страны могут создать сервисные центры для консолидации мощностей лифтостроительных предприятий на едином рынке, выстроить цикл производства и конкурировать с зарубежными фирмами, осваивая новые ниши в Европе и Азии, рассказал глава Минпромторга.

— Чтобы избежать роста импорта, необходимо запустить новые производства. По нашей оценке, общая потребность лифтов до конца 2025-го составит более 450 тыс. единиц. При этом текущие мощности российских производителей совместно с белорусским заводом составляют не более 60 тыс. ежегодно, — подчеркнул Денис Мантуров.

Барьеры на пути

Для создания и регулирования деятельности евразийских компаний требуется принять ряд законодательных актов. На их разработку понадобится несколько лет, рассказали в комиссии.Там отметили, что конкурентное преимущество для союзных фирм обеспечат гарантии инвесторам в реализации масштабных совместных проектов, углубление кооперации и развитие взаимных инвестиций . Нефинансовые инструменты поддержки предусматривают снижение барьеров и развитие экспорта.

Преимуществом объединения отраслей станет рост масштабов производства и снижение себестоимости товаров , отмечает доцент РАНХиГС Алисен Алисенов. Появление наднациональных предприятий удешевит продукцию за счет тесного взаимодействия сырьевых и перерабатывающих компаний, а также повысит конкурентоспособность выпускаемых под брендом ЕАЭС товаров. А укрупнение бизнеса сократит трансакционные издержки и улучшит логистику, уверен эксперт.

о2 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Yu Fangping

Создавать наднациональные субъекты есть смысл, если «пятерка» стран ставит целью влияние на мировую макроэкономическую конъюнктуру и наращивание веса на глобальных площадках , считает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов. Однако, по словам эксперта, евразийские компании могут дать толчок развитию отдельных сфер за счет выстраивания цепочек поставок и налаживания связей. Кроме того, они способствуют снятию напряжения внутри рынков в высококонкурентных отраслях, а также выходу на внешние, добавил Дмитрий Завьялов. Например, объединение в логистике позволит повысить эффективность транспортных потоков и выступить единым оператором на глобальном рынке. Страны могут скооперироваться также в нефтехимии и аграрном секторе, которые наиболее перспективны и для РФ.

Перспективы систем накопления энергии огромны . Российский рынок составляет не более $300 млн с потенциалом роста до $2 млрд, подчеркнул начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. В мире эта ниша оценивается в $8 млрд и к 2025-у может вырасти десятикратно.