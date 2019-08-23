Союзный уговор: фирмы из ЕАЭС допустят к крупным тендерам в РФ

Компаниям стран ЕАЭС существенно упростят допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн рублей. Так, Россия будет признавать банковские гарантии, выданные иностранными кредитными организациями. Это правило зафиксируют в соответствующем проекте Соглашения, которое планируется подготовить до 1 июля 2020 года, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). До следующего лета гарантии будут выдавать две организации — Евразийский банк развития и Межгосударственный банк. Однако прежде российские агентства должны присвоить им необходимые рейтинги. Эксперты поддержали допуск иностранных компаний к крупным тендерам в РФ. По их мнению, это положительно скажется на конкуренции и качестве услуг, но всё равно предприятия союзных стран не займут тут больше 10% рынка.

Равные условия

Компании из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении отрезаны от участия в российских тендерах, стоимость которых превышает 1 млн рублей. Это нарушает Договор о ЕАЭС, заявили в ЕЭК. При этом Россия имеет доступ к закупкам союзных государств без ограничений. Например, в 2018 году концерн «Вега» — дочерняя компания «Ростеха» — выиграл тендер на установку камер безопасности на дорогах Киргизии на сумму 3,3 млрд сомов (примерно 2,2 млрд рублей), писали республиканские СМИ. В Казахстане уже много лет закупают российские инвалидные кресла. Армения приобретала мусороуборочную технику «Камаза». Также страны ЕАЭС выступают фактически основными покупателями лекарств фармкомпаний из РФ.

Дело в том, что для принятия участия в конкурсе стоимостью от 1 млн рублей, претендент должен подготовить материальное обеспечение: внести деньги на счет заказчика или предоставить банковскую гарантию. У поставщиков не всегда бывает на руках свободная сумма, которую они могут отдать под залог, поэтому на помощь приходит второй вид обеспечения в виде поручительства от кредитной организации.

Однако в России при закупках признаются только гарантии, выданные отечественными банками, входящими в специальный перечень Минфина (сейчас там 209 финансовых организаций). А предприятиям из стран ЕАЭС может быть затруднительно получить поручительство в российском банке.

Для разрешения этой коллизии до 1 июля 2020 года планируется разработать Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках, рассказали в ЕЭК. Таким образом, у всех стран Союза будет равный доступ к тендерам. Потенциальные поставщики смогут участвовать в российских госзакупках, кроме конкурсов, составляющих гостайну, и лотов Центробанка, уточнили в ЕЭК. В пресс-службе Минфина не ответили на вопросы «Известий» о допуске к российским конкурсам производителей из союзных стран.

Пока Соглашение разрабатывается, гарантии предприятиям из государств ЕАЭС будут выдавать два банка — Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный банк, пояснили в комиссии. Однако для начала им необходимо получить кредитные рейтинги в российских агентствах — АКРА и «Эксперт РА». Оценка должна быть не ниже B-(RU) или ruB- по национальной шкале (низкий уровень кредитоспособности, имеется возможность исполнения долговых обязательств, но присутствует высокая уязвимость). В будущем не исключается возможность признания банковских гарантий и других кредитных организаций.

В ЕАБР и Межгосударственном банке «Известиям» заявили о готовности работать с новыми клиентами в формате гарантий. Процедура рассмотрения заявок не будет существенно отличаться от практики стран ЕАЭС. Ограничения коснутся клиентов из табачной и алкогольной индустрии. Поставщикам необходимо пройти процедуры комплаенс и иметь положительное кредитное качество. Сроки рассмотрения зависят от конкретной заявки, но не будут превышать стандартные, проинформировали в Евразийском банке развития. Условия сотрудничества с заинтересованными клиентами будут предметно обсуждаться, добавили в Межгосбанке.

На пользу качеству

Россия выступает лидером по объему заказов среди стран ЕАЭС. В прошлом году 87,2% всех тендеров в государствах Союза приходились на долю РФ. У Казахстана — 10,35%, Белоруссии — 1,3%, Киргизии — 0,48%, Армении — 0,4%, сообщили в ЕЭК. По данным российской Единой информационной системы закупок в 2018 году в России было заключено контрактов для государственных нужд на 6,8 трлн рублей.

Большого притока предпринимателей из ЕАЭС и роста их доли в структуре госзакупок ждать не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Компании из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении смогут завоевать на российском рынке лишь 5–10% от всего объеёма тендеров, считает профессор РАНХиГС Людмила Пронина.

Госзаказ в России в основном ориентирован на местного производителя, добавил руководитель дирекции Национальной ассоциации институтов закупок Сергей Габестро. Учитывая это, предприниматели из ЕАЭС могут претендовать на незначительный объем контрактов. Новые участники рынка не приведут к ущемлению и притеснению российских компаний, так что это никак не противоречит российской политике защиты отечественного производителя, считает он.

Интересов малого и среднего бизнеса нововведения не коснутся, уверен эксперт по закупкам Экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский. По его словам, исключением может быть участие союзных компаний в качестве субподрядчиков у главных исполнителей гостендеров.

Объем и количество контрактов, которые перепадут предпринимателям союзных республик, зависит от условий их работы и качества товаров и услуг, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Рынок открыт, и все участники могут рассчитывать на равные условия. Он положительно оценил допуск к отечественным тендерам производителей из стран ЕАЭС — конкуренция повысит уровень товаров и услуг.

С этим мнением согласен директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. По его словам, если российские производители не смогут производить качественный продукт или оказывать услугу, то им придется уступить нишу другим предприятиям из союзных стран.