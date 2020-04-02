Совбез ООН впервые обсудит пандемию коронавируса в видеоформате

Совет Безопасности ООН планирует впервые в ходе виртуальной встречи обсудить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил ТАСС источник в организации.

«О проведении такой встречи попросили девять непостоянных членов СБ», — сказал собеседник информагентства.

Дата встречи пока не определена. Ожидается, что участие в заседании примет Генеральный секретарь ООН Анотониу Гутерриш.

На минувшей неделе саммит стран-членов G20 прошел впервые в истории в виртуальном формате. Экстренное совещание собрали для того, чтобы тоже обсудить ситуацию с коронавирусом.

Кроме того, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством России с помощью видеоконференции.

Позже российский лидер положительно оценил такой формат взаимодействия с чиновниками. Он заявил, что это пример ответственного и законопослушного поведения на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года.

По данным Worldometer на 2 апреля, число заразившихся в мире превысило 1 млн человек, умерли 51,3 тыс.