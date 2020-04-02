Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США

Национальный комитет Демократической партии США отложил из-за коронавируса съезд партии, на котором планируется выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах, сообщило в четверг, 2 апреля, издание Politico.

По его данным, съезд, который планировался на 13–16 июля в Милуоки, будет перенесен на 17 августа.

Как отмечает издание, перенести съезд уже призывал лидер праймериз у демократов Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным ресурса Worldometer, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались более 5 тыс. человек. Это самый высокий показатель заболеваемости в мире. Всего на планете на данный момент зафиксировано свыше 954 тыс. случаев инфицирования.