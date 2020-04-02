Прямой эфир
Сюжет:

Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный комитет Демократической партии США отложил из-за коронавируса съезд партии, на котором планируется выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах, сообщило в четверг, 2 апреля, издание Politico.

Ставки сделаны: демократы нашли соперника Трампу
Новый раунд праймериз в США выявил однозначного фаворита у оппозиционной партии

По его данным, съезд, который планировался на 13–16 июля в Милуоки, будет перенесен на 17 августа.

Как отмечает издание, перенести съезд уже призывал лидер праймериз у демократов Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным ресурса Worldometer, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались более 5 тыс. человек. Это самый высокий показатель заболеваемости в мире. Всего на планете на данный момент зафиксировано свыше 954 тыс. случаев инфицирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев
В Нью-Йорке выпустили 900 заключенных на фоне пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020