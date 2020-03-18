Прямой эфир
Сюжет:

Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев

0
Фото: Global Look Press/Kevin Dietsch/Pool via CNP/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах от Республиканской партии в 2020 году. Об этом в среду, 18 марта, сообщает агентство Associated Press.

«Поздравляем Дональда Трампа — предполагаемого кандидата от Республиканской партии на пост президента в 2020 году!» — написал менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл в своем Twitter.

Трамп набрал более 1276 голосов делегатов на два месяца раньше, чем в 2016 году. Тогда он преодолел этот порог в мае.

Таким образом, агентство делает вывод, что Трамп пользуется бесспорной поддержкой Республиканской партии США.

17 марта сообщалось, что бывший вице-президент США и основной конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штате Вашингтон, став лидером в пяти из шести штатов, участвовавших в голосовании 10 марта.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — объявил о намерении в них участвовать. 3 марта он одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса
Штаб Байдена запросил защиты Секретной службы США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020