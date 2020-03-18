Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев
Президент США Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах от Республиканской партии в 2020 году. Об этом в среду, 18 марта, сообщает агентство Associated Press.
«Поздравляем Дональда Трампа — предполагаемого кандидата от Республиканской партии на пост президента в 2020 году!» — написал менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл в своем Twitter.
Congratulations to @realDonaldTrump - the presumptive 2020 Republican nominee for President!— Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) March 18, 2020
His home state of Florida put him over the top in delegates.
Record vote totals, unprecedented enthusiasm & a unified GOP!#KeepAmericaGreat pic.twitter.com/ZVFvaePcaq
Трамп набрал более 1276 голосов делегатов на два месяца раньше, чем в 2016 году. Тогда он преодолел этот порог в мае.
Таким образом, агентство делает вывод, что Трамп пользуется бесспорной поддержкой Республиканской партии США.
17 марта сообщалось, что бывший вице-президент США и основной конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штате Вашингтон, став лидером в пяти из шести штатов, участвовавших в голосовании 10 марта.
Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — объявил о намерении в них участвовать. 3 марта он одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии.