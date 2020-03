Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев

Президент США Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал необходимое количество голосов для выдвижения на президентских выборах от Республиканской партии в 2020 году. Об этом в среду, 18 марта, сообщает агентство Associated Press.

«Поздравляем Дональда Трампа — предполагаемого кандидата от Республиканской партии на пост президента в 2020 году!» — написал менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл в своем Twitter.

Congratulations to @realDonaldTrump - the presumptive 2020 Republican nominee for President!



His home state of Florida put him over the top in delegates.



Record vote totals, unprecedented enthusiasm & a unified GOP!#KeepAmericaGreat pic.twitter.com/ZVFvaePcaq