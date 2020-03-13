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Штаб Байдена запросил защиты Секретной службы США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Штаб предвыборной кампании вице-президента США Джо Байдена подал запрос на предоставление защиты Секретной службы претенденту на высший государственный пост. Об этом 13 марта сообщил телеканал ABCNews.

Первоначально запрос был подан после того, как ранее в марте группы протестующих сорвали несколько мероприятий с участием политика. Недавно Байден заявил о необходимости защиты секретной службы.

Представитель Демократической партии США Джо Байден лидирует на первичных выборах партии в штатах Миссисипи, Миссури и Мичиган.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — уже объявил о намерении в них участвовать.

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