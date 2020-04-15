Турецкие городовые: Анкара начала разгон сторонников боевиков в Идлибе

Турецкая жандармерия дубинками и слезоточивым газом разогнала протестующих сторонников боевиков на трассе М4 Алеппо-Латакия в Сирии и разгромила их палаточный лагерь. Баррикады из покрышек и песка появились прямо на дороге у поселка Найраб около месяца назад. Люди в гражданской одежде без оружия все это время препятствовали проезду по ней совместных патрулей российских и турецких военных. По мнению экспертов, такие решительные действия могут в итоге привести к полному разблокированию стратегического шоссе. Впрочем, для Анкары велика вероятность перерастания этой локальной операции в полноценные боевые действия с экстремистскими группировками, считают специалисты.

Найрабское противостояние

Как сообщили «Известиям» источники, знакомые с обстановкой, чтобы разогнать протестующих на трассе М4 в Идлибе, Турция задействовала жандармерию и военную полицию. Они лучше приспособлены для действий против мирных акций, чем армейские подразделения.

Пытаясь выполнить свою часть договоренностей, достигнутых в Москве по Идлибу, Турция столкнулась в провинции с сопротивлением не только вооружённых боевиков, но и гражданского населения. Местные активисты опубликовали заявление о своём несогласии с соглашениями и намерении продолжать борьбу против официального Дамаска.

У посёлка Найраб с 15 марта прямо на дороге разбит палаточный лагерь протестующих, которые препятствуют проезду патрулей и транспорта. В основном в нём находятся люди в гражданской одежде без оружия. По данным сирийских СМИ, эти акции организованы и финансируются радикальной группировкой «Ан-Нусра» (запрещена в России). Задействовав местное население, террористы пытаются затруднить турецким войскам разблокировку трассы.

Чтобы решить эту проблему, Анкара ввела в Идлиб спецподразделения МВД. В отличие от армии, они вооружены нелетальными средствами для борьбы с экстремистами. При разгоне лагеря жандармы использовали защитную экипировку, дубинки и слезоточивый газ. Их поддерживали бронированные бульдозеры и водомёты. За спинами полицейских находились вооружённые спецназовцы с бронемашинами.

— Там, где идёт война, не обходится без жёстких мер. Думаю, проблем в этой ситуации не возникнет. Сейчас у полиции появилось множество специальных средств. Помимо таких всем известных, как водомёты, есть еще, например, дроны. Они могут отслеживать скопления агрессивно настроенных людей, фиксировать происходящее на видео, распознавать лица, находить тех, кто в розыске, — рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Поддержка жандармов военными оказалась не лишней. В соцсетях появились видео с места событий, на которых среди протестующих заметны и вооружённые люди: они стояли напротив полицейских.

Во время разгона протестующих были слышны автоматные очереди, но о жертвах в ходе операции не сообщалось. По всей видимости дело ограничилось стрельбой в воздух. Стороны также интенсивно забрасывали друг друга камнями, причём, участвовали в этом и турецкие военнослужащие. Столкновения продолжались несколько часов и закончились разгромом лагеря. Участники акции заявили, что продолжат своё сопротивление патрулям.

Протесты могут охватить и город Эриха. Это следующий по трассе крупный населённый пункт, располагающийся в 11 километрах от места недавних столкновений. Именно туда по плану должен был дойти российско-турецкий патруль. Ранее в Эрихе уже проходили масштабные бунты — в частности, была блокирована турецкая танковая колонна.

Еще одним препятствием может стать Джиср-эш-Шугур — второй по величине идлибский город, давно ставший оплотом террористов. Именно неподалёку от этого населенного пункта в марте был подорван один из мостов на трассе М4, чтобы затруднить патрулирование. Ещё в нескольких местах на шоссе боевики насыпали валы из земли, выкопали рвы и устроили завалы.

«Свободная сирийская полиция»

Некоторые СМИ заявили об использовании при разблокировке трассы М4 полицейских формирований из состава бывших боевиков оппозиции. Но подтверждения этой информации не последовало. Хотя, по сообщениям турецких изданий, для поддержания порядка на севере САР министерство внутренних дел Турции сформировало «местные полицейские силы».

В 2017 году на территории, где проходила операция «Щит Евфрата», Анкара объявила о создании «Свободной сирийской полиции» по аналогии с вооружённой «Свободной сирийской армией». В последующем подобные формирования были созданы в Аль-Бабе, Азазе и Африне. В них набирали в основном бывших боевиков и исламистов.

Тогда же Турция заявила о подготовке 5,6 тыс. полицейских. Им передали турецкую униформу и снаряжение. Спецназовцы носят голубые береты, как и жандармы. Однако информации о том, проходили ли они специальную подготовку для разгона мирно протестующих, не было.

После того, как боевики потеряют возможность использовать местное население, они, скорее всего, перейдут непосредственно к нападению на патрули, считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Как сообщают сирийские интернет-СМИ, в рядах самих боевиков тоже нет единства по вопросу того, как именно бороться за трассу. После столкновений с жандармерией под Найрабом боевики даже арестовали лидеров одной из группировок исламистов, которые якобы были готовы отдать М4 под контроль России и Турции.