«Споры между нами и израильтянами отошли на второй план»

В Палестине надеются, что из-за коронавируса Израиль и США откажутся от «сделки века». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль . По его словам, общая угроза помогла объединить усилия обеих политических сил палестинцев — ФАТХ и ХАМАС, а также помирила на время арабов с Израилем. По последним данным, в республике зарегистрировано 60 зараженных COVID-19, в том числе два в секторе Газа, число заболевших в Израиле превышает 1,6 тыс. Посол отметил, что российские организации выразили готовность прислать медикаменты палестинцам в случае обострения.

— Как Палестина борется с коронавирусом? 22 марта два первых случая заражения были зарегистрированы в секторе Газа, одной из самых густонаселенных территорий мира. Можно ли сказать, что ситуация критическая и выходит из-под контроля?

— С самого первого дня мы объявили чрезвычайное положение, благодаря этому число зараженных до сих удается сохранять на минимальном уровне (режим был введен 5 марта. — «Известия»). В Палестине, слава Богу, пока не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, заболевших 60 человек, из них 17 уже полностью вылечились , остальные проходят лечение и находятся в удовлетворительном состоянии.

М1 Фото: Global Look Press/Xinhua

Наши возможности ограничены, но мы делаем всё, что в наших силах, — в городах и деревнях введен комендантский час, населению запрещено покидать жилища без крайней необходимости, наш минздрав диагностирует всех, у кого есть подозрения на инфекцию. С самых первых дней, как вирус добрался до Палестины, мы ввели временный запрет на отправление религиозных культов в Вифлееме. А в воскресенье на пресс-конференции премьер-министр Мухаммед Штайе объявил о запрете на перемещения между мухафазами (провинциями) страны.

Тем не менее, смею вас заверить, ситуация находится под контролем. В данный момент мы пытаемся урегулировать небольшие расхождения с израильской стороной относительно положения палестинцев, которые работают в Израиле. У наших соседей зарегистрировано свыше 1,6 тыс. случаев заражения вирусом, всё гораздо серьезнее, чем у нас.

Мы также проявили исключительную заботу о населении сектора Газа, где 22 марта были выявлены два первых инфицированных COVID-19.

М2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yousef Masoud

— Сотрудничают ли две основные палестинские партии — ФАТХ и ХАМАС в борьбе с коронавирусом?

— Конечно, все силы Палестины сотрудничают в этом вопросе, поскольку это общенациональная угроза. Как неоднократно заявлял премьер-министр Мухаммед Штайе в своих выступлениях, наша главная цель сейчас — побороть эпидемию, забыв на время все политические разногласия . Поэтому с самого первого дня президент Махмуд Аббас объявил чрезвычайное положение и на Западном берегу, и в Газе. Между обеими частями Палестины существует высокая степень координации, проблем с транспортировкой медикаментов между ними нет. Всё действует слаженно, четко, без партийных разногласий между ФАТХ и ХАМАС. Мы также поддерживаем контакты с израильской стороной, чтобы обеспечить бесперебойную поставку лекарств из Рамаллы в Газу.

— Повлияла ли общая угроза и на отношения между Израилем и Палестиной?

— Площадь Палестины составляет всего 27 тыс. кв. км — небольшая, в сущности, территория (имеется в виду до раздела на еврейское и арабское государства, сейчас площадь непосредственно Палестины — 6220 кв. км, Израиля с учетом аннексированных Голанских высот — 22 145 кв. км. — «Известия»). Когда дело касается эпидемий, болезней и борьбы с ними это чувствуется особенно остро. Поэтому все споры между нами и израильтянами временно отошли на второй план. На прошлой неделе президент Израиля Реувен Ривлин позвонил президенту Палестины Махмуду Аббасу и попросил о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Создан совместный штаб по борьбе с инфекцией . Все понимают: только слаженная политика с обеих сторон позволит сдержать дальнейшее распространение болезни.

— Стоит ли ожидать, что из-за коронавируса Израиль отложит претворение в жизнь «сделки века»?

— Нынешний мировой кризис наглядно продемонстрировал: даже развитые страны вроде Израиля и США, добившиеся огромных успехов в военных и гражданских технологиях, всё еще не в состоянии противостоять этой эпидемии . По предварительным подсчетам, потери всего мира превысят $6–7 трлн. Поэтому я смею полагать, что политическая и экономическая ситуация в мире после коронавируса будет сильно отличаться от той, что была до этого . И я надеюсь, что пресловутая «сделка века» и планы Израиля аннексировать части нашей территории останутся в прошлом .

— Планирует ли Палестина обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусом?

— Мы пока не подавали письменного запроса к Москве, но некоторые российские организации сами выразили готовность помочь нам . Например, Императорское православное палестинское общество (ИППО) заявило, что готово поставить нам необходимые медикаменты в случае их нехватки. Мы безмерно благодарны нашим российским друзьям за это.

— Чего конкретно сейчас не хватает Палестине для борьбы с инфекцией?

— Особо остро сейчас стоит вопрос в снабжении наших клиник аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Недостаток этой техники ощущается повсеместно — даже в Италии, считающейся передовой страной, возникла критическая ситуация с ИВЛ. Мы видели, как Россия пришла на помощь Риму, послав своих специалистов-вирусологов. Такие поступки заставляют заново поверить в человечество.