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Посол Ирана в РФ назвал США источником всех проблем на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/Zuma/Stefani Reynolds
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События, происходившие в течение последних лет, показали, что источником всех существующих проблем на Ближнем Востоке являются действия американцев, а также поддерживаемых ими террористических группировок. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол Ирана в России Казем Джалали.

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Он подчеркнул, что в то время как генсек ООН призывает мировое сообщество остановить милитаристские действия, «США продолжают творить провокации в Ираке».

«Это противоречит официальному требованию иракского правительства и народа о выводе американских войск, может подтолкнуть регион к усилению нестабильности и катастрофе», — сказал дипломат.

Джалали предположил, что президент США Дональд Трамп намеревается создать искусственный кризис в регионе и таким образом отвлечь общественное мнение от тех проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты на фоне коронавируса.

«Трамп в деле борьбы с коронавирусом действовал очень плохо и проявил халатность, а с другой стороны, потерял все достижения в сфере создания рабочих мест и биржевого рынка», — отметил дипломат.

Говоря об отказе Ирана от американской гуманитарной помощи, посол пояснил, что, если бы намерения Вашингтона были гуманными, американцы отменили бы жестокие односторонние санкции против Ирана, а также других стран.

Посол напомнил, что официальные лица некоторых стран, включая Россию, Китай и даже ЕС, а также генсека ООН, «тоже сделали акцент на отмене или приостановке этих санкций, однако США продолжают вести себя так, будто их это не касается и ничего не произошло».

Подробнее читайте в интервью «Известиям»:

«Источник проблем на Ближнем Востоке — действия и подход США»

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