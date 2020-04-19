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США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post.

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По данным аналитиков, госдолг и долги американских корпораций увеличатся настолько, что создадут риски для экономики после окончания пандемии.

Так, расходы федерального бюджета США в этом году превысят доходы на $4 трлн, что является наибольшим показателем с 1945 года.

Честному сектору экономики тоже придется несладко, пишет издание. На фоне пандемии коронавируса компании, которые и так в долгах, начали набирать новые кредиты. В итоге предприятия встанут перед выбором — невыплата долгов или сокращение сотрудников. При этом уровень безработицы в США уже достиг уровня Великой депрессии.

«Нам стоит очень сильно беспокоиться. Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата», — заявил профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

10 апреля аналитики предсказывали, что ВВП США во II квартале 2020 года упадет на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшем спадом в истории страны. Отмечалось, что работу из-за коронавируса потеряют около 20 млн американцев. Таким образом, безработица в США составит 12,6% во II квартале и достигнет уровня с 1940-х годов.

К 1 ноября 2019 года госдолг США составлял $23 трлн.

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