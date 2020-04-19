Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, кредиторы-государства — более $20 млрд. Обоснованием стали экстремальные условия в мировой экономике, вызванные эпидемией коронавируса. Между тем представители развивающихся стран считают, что этого мало, а программу поддержки нужно было распространить и на некоторые государства со средним доходом. Подробности — в материале «Известий».

15 апреля МВФ объявил, что с 1 мая платежи 25 стран — преимущественно африканских, но в списках оказались также несколько наиболее бедных азиатских, включая Таджикистан, — будут приостановлены. Приостановка обеспечивается за счет средств фонда по сдерживанию и смягчению последствий катастроф. Средства фонда будут пополняться за счет добровольных взносов стран — участников МВФ, включая Великобританию, Японию и Китай.

Это только начало: по замыслу директора-распорядителя Кристалины Георгиевой, средства другого подотчетного МВФ траста, выполняющего задачи по снижению бедности в «третьем мире», должны быть увеличены до $17 млрд. В целом же ресурсы МВФ, которые потенциально можно выделить на кредитование (не только бедных стран), составляют триллион долларов. Кристалина Георгиева считает, что этого мало: финансирование срочных нужд развивающихся стран может потребовать «триллионы».

Э1 Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo

Сейчас МВФ рассматривает вариант дополнительного выпуска специальных прав заимствования (СДР), особой денежной единицы фонда, привязанной к корзине основных валют. Последний раз такая массовая эмиссия производилась после финансового кризиса конца 2000-х: общий объем выпущенных в 2009 году СДР составил $283 млрд. Однако у повторения этого шага сейчас есть явные противники. В частности, скептически относится к идее экстренного финансирования развивающихся стран администрация Дональда Трампа в США. Учитывая роль и значение американцев для эффективной работы МВФ, перспективы новой эмиссии СДР представляются сомнительными.

Американцы точно так же со скепсисом отнеслись к решению группы G20, аналогично приостановившей выплату долгов беднейших стран на сумму более чем в $20 млрд. Свыше $12 млрд будут рефинансированы или отложены в рамках двусторонних правительственных кредитов, еще 8 млрд составят банковские долги. Список подлежащих временному прощению долгов стран даже более обширный, чем в случае с МВФ, — в нем находится 76 стран, также в числе самых бедных.

Интересно, что главными сторонниками совместного действия по облегчению долгового бремени были страны Европы, включая Германию и Францию. В то же время сложно оказалось уговорить не только США, но и Китай. Последний является крупнейшим кредитором беднейших государств мира. Китайцы готовы прощать или реструктурировать задолженность стран третьего мира, но, как правило, на двусторонней основе. Кроме того, они хотели бы разобраться в каждом отдельном случае.

Э2 Люди, ожидающие получения гуманитарной помощи во время вспышки коронавирусной инфекции, Бангладеш Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Основным аргументом в пользу облегчения долгового бремени наиболее бедных стран мира является их особенная уязвимость в условиях эпидемии. Хотя эффект коронавируса как такового пока выглядит для Африки и наиболее слаборазвитых стран Азии и Нового Света сравнительно небольшим по числу как заражений, так и жертв (но всегда нужно помнить о малом количестве тестов и недостаточной достоверности медицинской статистики в таких государствах). Однако ущерб от мировой рецессии может быть для них сокрушительным. По оценке Всемирного банка, страны Африки южнее Сахары столкнутся с первой всеобщей рецессией с начала века. ВВП упадет на 5%, а число рабочих мест может сократиться на 20 млн.

В условиях кризиса сильнее всего страдают государства с недиверсифицированной экономикой, основой экспорта которых является сырье — на него цены падают сильнее всего. Это точно относится к большинству беднейших стран Африки, Азии и Америки. Если более стабильные развивающиеся страны могут пережить даже очень тяжелый кризис за счет накопленного во времена роста «жирка», то мировые аутсайдеры почти всегда не имеют почти ничего, кроме долгов, а бедность населения грозит превратить любую рецессию в социальный взрыв.

Сторонники более осторожного подхода напоминают, что в начале 2000-х годов уже имело место массовое прощение долгов африканским и другим бедным странам. В нем принимала участие и Россия, за последние десятилетия простившая только Африке $20 млрд (в числе должников, кстати, были и относительно благополучные государства, например богатая нефтью Ангола). Эффект оказался неоднозначным: освобожденные от долгового бремени средства часто оказывались так или иначе потеряны в результате коррупции или просто неэффективного управления. С другой стороны, многие страны именно в этот период начали выбираться из хронической нищеты. Экономический рост в Африке южнее Сахары в 2010-е был самым быстрым с момента начала деколонизации. Вопрос лишь в том, насколько тому помогло именно списание долгов.

Э3 Найроби, Кения Фото: REUTERS/Njeri Mwangi

Как бы то ни было, но многие эксперты недоумевают, почему план поддержки в этих экстремальных условиях касается только беднейших стран. Государства со средним доходом являются столь же уязвимыми к кризису, считают бывшие президенты Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили, призвавшие МВФ и Всемирный банк немедленно увеличить финансовую помощь странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Дело в том, что если богатые государства способны смягчить кризис за счет количественного смягчения (читай: печатания денег), а скажем, Россия, Китай и некоторые другие имеют мощную подушку безопасности, то другие «середняки» лишены всех этих опций. Они не могут просто увеличить денежную массу из-за риска инфляции и обвала валютного курса, не обладают солидными финансовыми резервами, а пойти на открытый рынок заимствований в нынешних условиях им попросту не по карману.

В целом агентство ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призывает выделить на поддержку развивающихся стран $2,5 трлн. Учитывая нынешнюю позицию США и некоторых других стран, а также ослабление международных финансовых институтов вроде МВФ (в том числе и за счет растраты их репутации в 1990–2000-е годы), крайне сомнительно, что реально выделена будет хотя бы половина этой суммы. В целом в мире сейчас царит настрой на то, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В этих условиях государства начинают апеллировать к кредиторам в частном порядке.

Так, Аргентина на этой неделе предложила инвесторам реструктурировать свой долг на условиях снижения выплаты процентов на 62%. По сути, речь идет о списании долга на $38 млрд. Кредиторы оказались прохладны к этому предложению, хотя призывы скостить долги в очередной раз находящейся на грани дефолта южноамериканской державе раздаются в том числе и от руководства МВФ.

Э4 Бхактапур, Непал Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar