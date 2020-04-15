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ФРС заявила о резком снижении экономической активности в США

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Фото: REUTERS/Bryan R Smith
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Экономическая активность в США резко упала из-за пандемии коронавируса, говорится в «Бежевой книге» — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране от 15 апреля.

«Экономическая активность резко упала во всех регионах США в результате пандемии COVID-19. Из-за социального дистанцирования и принудительного закрытия наиболее пострадали сферы досуга, гостиничный бизнес и розничная торговля, не включающая в себя товары первой необходимости», — говорится в публикации.

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Отмечается также, что производители продуктов питания и медицинских товаров столкнулись с задержками производства и сбоями в поставках из-за ограничительных мер в стране. Спрос на товары при этом остался высоким.

По данным ФРС, все округа сообщили о состоянии неопределенности вокруг дальнейшего развития событий, но большинство ожидает ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

Из-за ситуации с коронавирусом занятость населения США резко снизилась во всех округах, а заработная плата не увеличилась ни в одном округе. В докладе говорится, что в ближайшее время в стране ожидается сокращение рабочих мест.

28 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн в условиях распространения нового коронавируса.

В тот же день четверть опрошенных агентством Reuters американцев заявила, что из-за коронавируса они лишились работы.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По последним данным портала Worldometer, в США зафиксировано 616 168 случаев заражения коронавирусом, при этом 26 200 человек скончались, а еще 39 676 ― выздоровели.

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