Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован в субботу, 11 апреля, на сайте кабмина.

«Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов», — отмечается в постановлении.

Также в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика». Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки.

9 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил расширить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующую просьбу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее наиболее пострадавшими от коронавируса были признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

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