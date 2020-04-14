Доля внешней торговли Китая снизилась на 6,4% в 2020 году

Внешнеторговый оборот Китая в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упал на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($932 млрд). Об этом сообщает во вторник, 14 апреля, новостной портал China news со ссылкой на руководителя главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Экспорт достиг 3,33 трлн юаней (около $472 млрд), сократившись на 11,4%, импорт — 3,24 трлн юаней (около $460 млрд), что на 0,7% меньше в годовом исчислении.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось по сравнению с I кварталом прошлого года на 80,6%.

Китайский экспорт в Россию за три месяца упал на 14,6% в годовом соотношении и составил $9,1 млрд, отмечает Sputnik China со ссылкой на данные ГТУ. Объем поставок из России в КНР вырос на 17,3% — до $16,2 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2020 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,4 млрд, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные $110,75 млрд.

Торговый оборот Китая и США по итогам января–марта сократился на 18,3% в годовом выражении, пишет газета The Beijing News со ссылкой на ГТУ.

Ранее в феврале «Известия» со ссылкой на экспертов отмечали снижение товарооборота между Россией и КНР на фоне распространения коронавируса. Сильнее всего с начала этого года пострадал российский экспорт. За полтора месяца поставки снизились на 27,6%. Однако импорт товаров увеличился на 11,8% — основной рост пришелся на январь, а в феврале он уже показал отрицательные значения. Потери российских экспортеров по итогам I квартала этого оцениваются специалистами в $450 млн.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и позже распространилась по большинству стран мира.

По данным Worldometer на 14 апреля, в Китае зарегистрировано более 82 случаев этого заболевания.