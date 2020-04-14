Китай закрыл все пассажирские погранпункты на границе с Россией

Генконсульство России в Харбине 13 апреля сообщило, что все наземные погранпереходы на российско-китайской границе в пассажирском направлении не работают.

«Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили, что пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские дипломаты предупредили о сохранении закрытия пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия, а также об ограничении движения через реку Амур по мосту Благовещенск — Хэйхэ.

В свою очередь, о восстановлении работы пунктов пропуска в пассажирском направлении Генконсульство обещает сообщить дополнительно.

7 апреля китайская сторона временно закрыла пункт автомобильного пропуска «Пограничный–Суйфэньхэ» в Приморском крае из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 14 апреля в мире выявлено более 2 млн случаев заражения коронавиурсом, умерли свыше 119 тыс. человек.