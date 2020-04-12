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Китайские ученые назвали новые симптомы коронавируса

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shen Bohan
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У части зараженных новой коронавирусной инфекцией китайских граждан наблюдались неврологические симптомы. Об этом сообщила группа китайских ученых в исследовании, опубликованном в JAMA Neurology.

Специалисты изучили данные о 214 заболевших COVID-19 жителей китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса. Оказалось, что у 36% в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.

При этом больные продолжали испытывать уже ранее известные симптомы коронавируса, такие, как кашель, головная боль и повышенная температура.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического портала Worldometer, на 11 апреля заражены более 1,7 млн человек, скончались в результате заражения инфекцией более 104 тыс. пациентов, выздоровели ― почти 391 тыс.

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