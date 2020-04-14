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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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В мире выявлено более 2 млн случаев заражения COVID-19, сообщил 13 апреля американский Университет Джонса Хопкинса.

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По данным специалистов, ведущих статистику заболеваемости, на 03:30 мск 14 апреля, число заболевших коронавирусом в мире составило 2 019 320. Скончались более 119 483 человека, выздоровели 448 655.

В то же время по информации Worldometer, всего в мире выявлено 1,9 млн заболевших, умерли порядка 118 тыс.

13 апреля российский врач оценил распространение коронавируса в РФ. По его словам, ситуация парадоксальна.

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