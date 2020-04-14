Названы места повышенного риска заражения коронавирусом

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал как избежать заболевания.

Медик подчеркнул, что в условиях эпидемии лучший способ обезопасить себя – оставаться дома. Однако в ряде случаев гражданам разрешено покидать жилище. При этом в некоторых местах, куда может отправиться человек, концентрация вируса в разы выше, чем в других.

Самым опасным Зайцев счел посещение аптек, пишет 13 апреля «АиФ».

Врач указал, что в аптеки в большинстве своем ходят уже не здоровые люди. Кроме того, некоторые просят консультации у фармацевтов. В итоге собираются очереди, а так как чаще всего аптеки небольшие, соблюдать дистанцию сложно.

«Вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании», — отметил эксперт.

По словам Зайцева, чтобы обезопасить себя необходимо приходить в аптеки в масках, а нос дополнительно обработать противовирусной мазью.

Кроме того, лучше всего заранее знать, какие лекарства вам нужны и подобрать аналоги, чтобы не создавать очереди. При входе и выходе из аптеки руки следует обработать антисептиком.

На втором месте по риску заражения коронавирусом – магазины. Врач советует приходить за покупками маске, отдавать предпочтение расфасованным продуктам, передвигаться быстро. При этом отправлять в магазин следует одного и того же человека, а лучше всего мужчину, который сможет принести больше продуктов.

Кроме того, категорически не следует открывать пакеты предварительно облизав пальцы.

Также по словам Зайцева, высок риск заражения на заправках, при выгуле собак и при выносе мусора.

Эксперт советует обязательно мыть руки по возвращении домой, мыть лапы собакам, а на заправках стараться пользоваться услугами работников, чтобы не касаться пистолета.

1 апреля в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать продукты из магазина, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.