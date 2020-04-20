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В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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Таким образом, всего в стране выявлено 47 121 случаев.

Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86).

С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.а на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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