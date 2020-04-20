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В Москве спрогнозировали замедление роста заражений коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы надеются, что принятые меры позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато и замедлить рост заражений. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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«Сегодня все принимаемые меры имеют отложенный эффект, ведь у коронавируса длительный инкубационный период. Мы рассчитываем на то, что введенные на данный момент ограничения позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений. Пока можно констатировать, что ситуация находится под контролем», — приводит «РИА Новости» слова Шапошникова.

Он отметил, что в течение недели-полутора будет понятно, как действовать дальше. По данным Шапошникова, уровень летальности на данный момент не превышает 1%.

«Взрывного роста заболеваемости у нас пока нет. Даже наблюдается снижение числа заразившихся по сравнению со вчерашним днем. Свою позитивную роль должны сыграть доноры плазмы с антителами на COVID-19», — сказал председатель Мосгордумы.

Он добавил, что, несмотря на нагрузку, столичная система здравоохранения справляется, потому что большинство граждан соблюдают режим самоизоляции.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Он отметил, по мнению специалистов, пик заболеваемости еще впереди.

Вместе с тем мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировалось и медучреждения постепенно входят в плановый режим работы.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила эффективность от принятых в России мер по борьбе с распространением коронавируса, однако подчеркнула, что в стране в настоящее время сохраняется плавный и медленный темп прироста заболевших коронавирусом, который не превышает 20%.

корона

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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