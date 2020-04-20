Прямой эфир
Сюжет:

В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировалось, медучреждения постепенно входят в плановый режим работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 20 апреля.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

Он подчеркнул, что подобная ситуация стала возможной благодаря ранней диагностике и своевременному лечению. Это дало возможность всей медицине работать в плановом режиме, включая госпитальную часть.

«В результате раннего выявления и лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. <…> В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки. Там нет взрывного роста», — рассказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Собянин отметил, что за последнюю неделю в Москве сложилась понятная система работы с инфицированными.

«И поэтому мы имеем на сегодня достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две», — сказал он.

Также в ходе совещания Собянин сообщил, что в России количество и качество тестов на коронавирус значительно выросло.

Он отметил, что в Москве начали диагностировать коронавирус не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

коронавирус

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин рассказал о готовности больниц принять тяжелобольных COVID-19
В Мосгордуме разъяснили ситуацию с раскрытием номеров машин силовиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020