Собянин рассказал о готовности больниц принять тяжелобольных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отсутствие быстрой динамики нарастания тяжелобольных коронавирусом позволило столичным больницам снизить планы по введению коек для инфицированных.

«Мы планировали ввести 9 тыс. больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тыс. коек. Уже в выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тыс. всего», — сказал он на открытии коронавирусного стационара в ГКБ № 24 в понедельник, 20 апреля.

По словам Собянина, диагностика коронавируса в Москве выявляет больше пациентов без симптомов заболевания или с легким течением болезни, быстрой динамики нарастания тяжелобольных нет.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 26 350 случаев заражения, в том числе 2026 — за последние сутки.

Накануне в департаменте здравоохранения столицы заявили, что, несмотря на рост числа пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве, в городе остается резерв для их лечения.

Отмечалось, при росте случаев число госпитализированных остается стабильным.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице также ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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